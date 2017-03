Vier gewonden bij frontale botsing in Liedekerke

Mozkito

5/03/17 - 03u00 Bron: eigen berichtgeving

© Mozkito.

Twee voertuigen zijn kort voor middernacht frontaal tegen elkaar gebotst op de Stationsstraat (N208) in Liedekerke. Dat is de weg tussen de rotonde aan Pierrot Fashion en het op- en afrittencomplex van de E40 in Affligem.

In een bocht van de onverlichte gewestweg, waar de snelheid beperkt is tot zeventig kilometer per uur, reden de kleine terreinwagen en de bestelwagen tegen elkaar. Hoe dat precies kon gebeuren wordt verder onderzocht door de lokale politiezone TARL.



Civiele bescherming

De Civiele Bescherming uit Liedekerke was als eerste ter plaatse en werd bijgestaan door ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. In totaal werden vier personen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar niemand was er ernstig aan toe.



Rijbaan versperd

De rijbaan was wel lange tijd volledig versperd waardoor het verkeer diende om te rijden. Door het nachtelijke uur bracht dat geen verkeershinder met zich mee.