Door: redactie

4/03/17 - 23u41 Bron: Belga

Volgens het parket is de intoxicatie het gevolg van een defect verwarmingstoestel. © photo news.

In Prouvy, een deelgemeente van Chiny in de provincie Luxemburg, is een koppel overleden aan de gevolgen van een CO-intoxicatie.