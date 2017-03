Dashcam filmt hoe trucker botst en doorrijdt op E40

Door: redactie

4/03/17

video Een vrachtwagenchauffeur heeft beelden online gezet van een botsing die zou plaatsgevonden hebben op de E40 ter hoogte van Gistel. Op de oprit wil een auto te snel invoegen, waardoor het tot een aanrijding komt.

Op de video is dan te zien hoe de autobestuurder aanstalten maakt om uit de wijken naar de pechstrook, terwijl de trucker gewoon doorrijdt.



De vrachtwagenbestuurder is voor alle duidelijkheid niet in fout bij de aanrijding, maar ook dan moet je stoppen. Doe je dat niet, dan pleeg je vluchtmisdrijf.