200 misnoegde Britse en Truiense supporters in protestmars tegen Duchâtelet

Sint-Truiden Zo'n 200 Britse voetbalsupporters van Charlton Athletic en een tiental fans van STVV in Sint-Truiden hebben een protestmars gehouden tegen Roland Duchâtelet, eigenaar van beide clubs.

Met slogans als "We want our Charlton back", "Just sell our club" en "We want Roland out" trokken de misnoegde supporters onder politiebegeleiding van het centrum van Sint-Truiden naar het voetbalstadion Stayen, een tocht van zo'n 1,5 kilometer.



De fans die meeliepen in de protestmars zijn het niet eens zijn met het sportieve beleid dat Roland Duchâtelet voert. "Het is duidelijk dat hij weinig of niets geeft om sportief succes en dat zijn focus vooral ligt op de groei van zijn eigendommen", aldus de protestgroep "Graag een Ander STVV" (GrAS). "De club is enkel een bron van inkomsten voor de NV Stayen. Voor STVV biedt deze relatie geen enkele kans in het verder ontwikkelen van de club en het nastreven van sportief succes, integendeel."