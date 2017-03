Door: redactie

5/03/17 - 13u33 Bron: vtmnieuws.be

video

De gevangenis in Sint-Gillis heeft per vergissing een ambtenaar vrijgelaten die verschillende valse paspoorten zou verdeeld hebben. Het personeel had niet gezien dat het parket in beroep was gegaan tegen zijn vrijlating. Dat komt omdat er te weinig personeel is op de administratieve dienst van de gevangenis, zegt de advocaat van de man. Daardoor zullen er volgens hem nog wel meer vergissingen gebeuren.