Leterme wil getuigen voor onderzoekscommissie Kazachgate

4/03/17 - 19u26 Bron: Belga

Oud-premier Yves Leterme. © photo news.

Oud-premier Yves Leterme (CD&V) is bereid om te komen getuigen voor de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek voert naar het dossier Kazachgate. Dat meldt VRT Radio. De commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a) had hem dat gevraagd.

Leterme verdedigt op de radio het feit dat zijn oud-kabinetsmedewerker heeft meegeschreven aan de tekst voor de zogenoemde afkoopwet. De omstreden Kazachse zakenman Patokh Chodiev maakte als eerste van die wet gebruik.



Volgens Leterme is het logisch, want binnen de meerderheid was er toen een compromis over de afkoopwet en over het afzwakken van het bankgeheim. "Het is gebruikelijk dat wanneer de regering een ontwerp indient en dat onvolledig was op een aantal punten, het kabinet van de eerste minister mee probeerde om de standpunten dichter bij elkaar te brengen", zegt de oud-premier over zijn ex-medewerker.