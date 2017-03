Zuid-Afrikaan betaalt 360.000 euro voor duif uit Wevelgem

Peter Lanssens

Golden Prince (4) is met 360.000 euro de duurst geveilde duif ooit. Zuid-Afrikaan Samuel Mbiza (37), een kapitaalkrachtig zakenman uit Johannesburg, sloeg deze namiddag toe op veilingsite Pipa.

Wat maakt Golden Prince, van topkweker Gino Clicque uit het West-Vlaamse Wevelgem, zo bijzonder? "Hij was op 1-jarige leeftijd de meest regelmatig presterende duif van België, over drie lange afstandsraces tussen 600 en 750 kilometer", zegt Thomas Gyselbrecht van Pipa. "Geen eendagsvlieg dus. Hij heeft bovendien een uitstekende stamboom.



Het levenswerk van Clicque wordt dankzij deze verkoop verzilverd. 360.000 euro is niet te veel. De Zuid-Afrikaanse koper kan binnen vijf jaar het dubbele verdienen door verder te kweken met Golden Prince. Al is het wel een stuntprijs. Die denk ik snel weer verbroken zal worden. Want er circuleert veel geld op de markt, die goed vijf jaar geleden explodeerde met de doorbraak van de duivensport in China.



Het is dan ook verrassend dat de Chinezen zich lieten aftroeven door een Zuid-Afrikaan", aldus Gyselbrecht. "Ik heb heel trots", glundert Samuel Mbiza. "Deze duif zal me veel plezier bezorgen, want de kans is erg groot dat zijn kinderen en kleinkinderen eveneens topduiven worden. Aan wie ik die nakomelingen zal verkopen? Aan Chinezen onder meer", lacht hij. "Ik wil er ook in slagen om de duivensport, nog te weinig gekend bij zwarte mensen, op de kaart te zetten in mijn land", aldus Mbiza.



Het vorige record van 310.000 euro, uit 2013, stond op naam van duif Bolt uit Vorselaar in de provincie Antwerpen.