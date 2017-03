Broers belanden met auto in vaart maar kunnen zichzelf bevrijden

Alexander Haezebrouck

Roeselare Twee broers belandden vanmorgen vroeg omstreeks 5.30 uur in de vaart langs de Kolenkaai in Roeselare. De jongemannen slaagden erin zichzelf uit hun Mazda te bevrijden.

Het gaat om twee broers van 21 en 17 jaar uit Ledegem die na een nachtje stappen onderweg waren naar huis. Na de crash zwommen ze naar een schip waar ze op konden klauteren, waarna ze hulp gingen zoeken in een nabijgelegen bedrijf. Ze werden met lichte onderkoelingsverschijnselen afgevoerd naar het ziekenhuis.



De twee jongemannen reden in de richting van Izegem toen het in een flauwe bocht naar rechts misging. Ze reden rechtdoor, ramden de vangrail en kwamen uiteindelijk in het water terecht. Het is nog onduidelijk waarom ze van hun rijvak afweken. Bestuurder D.S. (21) reed te snel en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd 15 dagen ingetrokken.



Duikers van de brandweer gingen op zoek naar de auto, die ondertussen gezonken was. Een takeldienst kon de auto na een paar uur uiteindelijk op het droge brengen.