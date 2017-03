Benjamin Lembrechts

4/03/17 - 07u30 Bron: eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Oostmalle

In Oostmalle is café Het Alfabet, aan de Antwerpsesteenweg, getroffen door een zware brand. De veranda is volledig uitgebrand en de zaak liep ook binnen zeer veel schade op. Bij het incident vielen geen gewonden.