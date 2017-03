Eerste hulp bij overspel: "Wie is vreemdgegaan, moet kruipen. Even toch...."

Door: redactie

4/03/17 - 06u05 Bron: Het Laatste Nieuws

© thinkstock.

Het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven steekt zijn neus in één van Vlaanderens grootste taboes. Om te weten te komen hoe Vlaamse koppels ontrouw beleven en óverleven, gaat het UPC het hen vrágen - zo massaal mogelijk. De vrouw die voor deze missie heel Vlaanderen doorkruist, is Geertje Walravens. Als het overspel op tafel ligt en er alleen nog pijn is. Wat dán?

Het zijn verhalen over rendez-voushotels en parkingseks. Over geheime afspraakjes, spannende lingerie, vlinders en romantiek. Maar óók over betrapping, pijn, verwarring en verdriet. Al van zestien koppels tekende Geertje Walravens ze de afgelopen maanden op. Het zijn keiharde, maar evengoed liefdevolle weerslagen van koppels die de hel zagen, zichzelf aansluitend binnenstebuiten keerden op zoek antwoorden, en vandaag de zon weer zien schijnen.



Het idee om dat te doen, ontstond zo'n twee jaar geleden, toen Geertje Walravens zich binnen Context, het centrum voor relatie- en gezinstherapie van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, specialiseerde in ontrouw. Gebeten door de materie begon ze boeken te verslinden en zocht ze naar bestaand wetenschappelijk onderzoek. Maar de buit stelde teleur. "Wat ik vond, kwam vooral uit de Verenigde Staten, Canada en Australië. Heel vaak kwam het inhoudelijk neer op: 'Ga in therapie, doorloop een stappenplan, en tadáá: alles is opgelost.' Dat klopte niet, voelde ik. Vlamingen zijn geen Amerikanen. Ik wist: áls er al een behandelcontext bestaat op maat van de Vlaming, ziet die er anders uit. Dan is die complexer."



U leest meer over deze opmerkelijke studie in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.