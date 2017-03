Rode Kruis Vlaanderen zoekt duizend nieuwe vrijwilligers

Door: redactie

3/03/17 - 23u48 Bron: Belga

Archiefbeeld (woordvoerster An Luyten van Rode Kruis Vlaanderen) © belga.

Rode Kruis Vlaanderen maakt van de week van de vrijwilliger gebruik om de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers in de kijker te zetten. De organisatie moet door de natuurlijke uitstroom maar ook door het eigen succes op zoek naar een duizendtal nieuwe krachten, aldus Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen.

Rode Kruis Vlaanderen telt meer dan 13.000 vrijwilligers maar er is dringend nood aan vers bloed. Dat is grotendeels te verklaren door het eigen succes, zegt Ine Tassignon. "Onze aangepaste vakanties voor hulpbehoevenden en hun mantelzorgers worden steeds populairder. Dat betekent natuurlijk dat we nood hebben aan meer vrijwilligers om het toenemend aantal vakanties op te vangen."



Maar de nieuwe krachten moeten ook de natuurlijke uitstroom opvangen. "Omdat een vrijwilliger niet ouder dan 70 jaar mag zijn, zitten wij ook met een jaarlijkse natuurlijk uitstroom", aldus Tassignon.



Alle vacatures zijn terug te vinden op www.wordeenjijplus.be. Het Rode Kruis is voornamelijk op zoek naar online ambassadeurs, hulpverleners bij evenementen en verzorgers. Maar ook vrijwilligers voor het donorcentrum, keuken en restaurant en verpleegkundigen kunnen zich melden bij de organisatie.