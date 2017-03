Jaar na beenamputatie staat Filip alweer op zijn snowboard: "Tranen daar boven op die berg"

Toon Verheijen

video Iets meer dan een jaar na zijn beenamputatie heeft Filip Pockelé het dan echt kunnen verwezenlijken. Daar stond hij dan boven op een berg in het Zwitserse Flumserberg Tannenboden. Genietend van het uitzicht. Kippenvel bij het naar beneden gaan op de skilatten en het snowboard. Eind deze maand mag hij nog eens terug met de firma die zijn prothese heeft geleverd voor fotoshoots. "Het gaf een enorm gek gevoel, maar zo prachtig. De tranen stonden in mijn ogen. Dat ik dit met mijn gezinnetje mag beleven..."

Die zomer van 2011 op het strand van Grevelingen in Nederland. De dag dat Filip zo'n gecompliceerde beenbreuk opliep dat Filip na vijf jaar opereren en proberen zelf de knoop doorhakte in januari 2016; haal dat been er maar af. Maar hij maakte zichzelf ook een belofte. Hij zou een jaar later op de skilatten staan bovenop een berg in Zwitserland. Ook zijn broer Luk hield woord, want die beloofde hem een nieuw been en dankzij de benefiet Been 'n Feet lukte dat ook. Een speciale sportprothese werd het. "Ik heb eerder dit jaar al wel eens op een skipiste wat geprobeerd, maar bovenop een echte berg staan dat gaf toch wel een extreem gek gevoel", grijnst Filip Pockelé. "Om eerlijk te zijn: ik kreeg er echt tranen van in de ogen. Het is me dan toch gelukt. Al besef ik heus dat ik het niet alleen gedaan heb. Mijn vrouw, mijn gezin, mijn broer, de rest van de familie, vrienden en kennissen..."

Alle talen Filip is zelf stomverbaasd dat het zo vlot gaat. "Vooral het snowboarden gaat duizend keer vlotter dan gedacht. Niemand had het eigenlijk verwacht en is een beetje verbaasd. Waarschijnlijk komt het door die veer die in de prothese zit. Die vangt eigenlijk alle schokken netjes op. Het geeft echt een goed gevoel. Een beetje veel euforisch zelfs. Iedere keer weer opnieuw." Filip is daar bovenop die berg een beetje de BS'er geworden. Bekende Skiër/Bekende Snowboarder. "Heel wat mensen kijken inderdaad wel naar me. Ze stoppen zelfs om me te volgen of spreken me aan. Ik heb mijn verhaal al in heel wat talen uit de doeken moeten doen (lacht). Maar het stoort me absoluut niet hoor. Integendeel. Ik doe graag mijn verhaal. Als ik hiermee anderen kan inspireren, dan ben ik daar blij om. Het is geen pure noodzaak, maar als ik iets kan betekenen voor anderen dan is dat toch ook mooi."