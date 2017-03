Pizzakoeriers verboden in Gentse binnenstad

Sabine Van Damme

In Kaart Gentenaars die af en toe een pizza laten leveren, zullen volgende maand die gewoonte moeten opgeven. In het nieuwe mobiliteitsplan mogen brommers - dus óók pizzakoeriers - het centrum niet in. "Misschien moeten ze fietsen kopen", zegt schepen Filip Watteeuw.

"Misschien moeten ze fietsen kopen", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). © photo news. Als over een maand het nieuwe mobiliteitsplan wordt ingevoerd in Gent, zal de Arteveldestad het grootste autovrije gebied van het land hebben. Anders dan bij het huidige - kleinere - voetgangersgebied zal de nieuwe autovrije zone ook nog eens strikt gecontroleerd worden. Aan elke toegangsweg komt een camera met nummerplaatherkenning. "Zo kunnen we zelf bepalen wie er wel nog in mag", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "Bussen van De Lijn mogen uiteraard nog door, taxi's ook. We hebben ook beslist dat de snelle elektrische fietsen, de zogenaamde speed pedelecs, nog door de autovrije zone mogen rijden. Motorfietsen en brommers mogen dat niet. Dus inderdaad, ook de brommers van de pizzakoeriers zijn niet meer welkom in het centrum van de stad."



"Leveren in de binnenstad wordt sowieso verboden tussen 11 en 18 uur, voor alles en iedereen. Alleen de elektrische voertuigen van het stadsdistributiecentrum - van waaruit handelszaken zullen bevoorraad worden - zullen dat nog mogen. Voertuigen die buiten die periode in het centrum moeten zijn, bijvoorbeeld om werken uit te voeren, zullen een vergunning kunnen aanvragen voor één van de 7 sectoren waarin we de stad opdelen. Maar die is tijdelijk en dus niet bedoeld voor koeriers." Lees ook Oldtimers leggen 'bom' onder Antwerpse lage-emissiezone

Te voet De pizzaleveranciers vallen compleet uit de lucht. "Hoezo we mogen niet meer door met onze brommers? Hoe moeten wij dan leveren?" Hentep Serhat is eigenaar van de 3 vestigingen van Pizza Roma in Gent. Hij had er dus geen idee van dat zijn koeriers vanaf 3 april niet meer welkom zijn in het stadscentrum. "Ik kan mijn mensen toch moeilijk te voet op pad sturen", sakkert hij. "Zo worden bedrijven kapot gemaakt. Dit is een schande." Pizzarestaurants met een koerierdienst die in die zone gelegen zijn, kunnen alle leveringen zelfs niet meer per brommer uitvoeren, ook naar adressen buiten de zone. © Wannes Nimmegeers.