Spectaculaire crash op E40

3/03/17 - 18u34

De bestuurster van een Mercedes is vrijdagavond rond 18 uur lichtgewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval op de E40 richting Brussel. De vrouw ging net voorbij de grens met Erembodegem om een nog onbekende reden van de weg en kwam in de gracht terecht.

Mogelijk werd ze onwel achter het stuur. Aan hoge snelheid ging de wagen verder in de gracht om uiteindelijk de lucht in te gaan waar de gracht stopt, net voor de brug van de Balleistraat. De Mercedes sloeg over de kop en eindigde op het dak voor de brugpijler.



De hulpdiensten rukten massaal uit en dienden een deur van het voertuig te knippen om het slachtoffer uit de wagen te helpen. Ze werd nadien onder begeleiding van een MUG-team lichtgewond en voor controle afgevoerd naar een ziekenhuis in Aalst. Het ongeval bracht in beide richtingen files met zich mee.