Kent u deze mensen? Politie zoekt getuigen na dreigvideo Antwerpen-Centraal

Door: redactie

3/03/17 - 17u59 Bron: Federale politie

De politie zoekt onder meer twee mensen op een fiets, maar vraagt aan elke persoon die zichzelf in het filmpje herkent, zich te melden. © RV.

video Politie en parket proberen te achterhalen wanneer de dreigvideo werd gemaakt die gisteren werd verspreid. De beelden zouden vrij recent zijn opgenomen in en rond het Centraal Station van Antwerpen. De onderzoekers vragen dan ook alle getuigen die te zien zijn op het filmpje, om contact op te nemen met de politie.

Er wordt onder andere op zoek gegaan naar een vrouw op een stadsfiets. Er zijn ook mensen te zien op de achtergrond, waaronder een vrouw met een rode jas. De onderzoekers willen ook graag een mannelijke fietser spreken. Hij is in het zwart gekleed en draagt rode schoenen. Ook aan andere mensen die zich op de beelden herkennen - af en toe richt de man zijn gsm naar de grond op het moment dat iemand langsloopt -, wordt gevraagd contact op te nemen. Ook aan wie andere mogelijk nuttige informatie over de video heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of per mail naar opsporingen@police.belgium. Het volledige opsporingsbericht vindt u hier .

Afgelopen twee maanden

Het Britse dagblad 'Daily Express' zette het filmpje donderdagavond op haar website. Op de beelden, die nog niet zo lang geleden gemaakt zijn, is te zien hoe een man over het Koningin Astridplein in Antwerpen wandelt en al filmend het Centraal Station binnenstapt. Een affiche van de expo Antwerp Chocolate Week van vzw Antwerpen Koekenstad - aan de ingang van het station -, betekent dat de video ergens de afgelopen twee maanden is opgenomen. De expo is gestart op 3 februari en loopt nog tot 31 maart.



Op de achtergrond is daarnaast een stem te horen die zegt dat 'we er nog altijd zijn' en dat 'we van plan zijn aan te vallen'. Het filmpje kan voorlopig niet gelinkt worden aan terreurgroep IS.