Jürgen Eeckhout

3/03/17 - 16u33

© Jürgen Eeckhout.

Een rijdende Toyota is deze namiddag rond 14.30 uur spontaan in brand gevlogen aan de Kasteellaan in Gent. De bestuurder en zijn passagier geraakten gelukkig tijdig uit hun wagen en bleven zo ongedeerd. De brandweer kwam ter plaatse, maar de wagen was reddeloos verloren. Hij brandde volledig uit. De rookpluim was op een bepaald moment zelfs te zien van op de Oude Beestenmarkt. Door het incident ontstond er een enorme verkeershinder rond de Dampoort.