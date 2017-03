Gillian Vandamme (21) veroordeeld tot 28 jaar cel voor gruwelijke roofmoord op 83-jarige weduwe in Ardooie

Siebe De Voogt

3/03/17 - 14u49

Ardooie Gillian Vandamme (21) is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot 28 jaar cel voor de gruwelijke roofmoord op een 83-jarige weduwe in Ardooie. Het openbaar ministerie had 30 jaar cel gevorderd.

Op 7 januari 2013 drong de toen 17-jarige Vandamme de afgelegen villa van Maurisette Poiré (83) binnen in de Grensstraat in Ardooie. Hij wilde niet terug naar huis en had naar eigen zeggen geld nodig om naar Spanje te vluchten. Op de trap stond de bejaarde vrouw plots oog in oog met de tiener.



Over wat daarna gebeurde, liegt de jongeman nog altijd. Zeker is dat Poiré met 34 messteken om het leven werd gebracht. Hij verkrachtte haar tot twee maal toe en stak haar haar ook in brand. Uiteindelijk nam hij de vlucht met de Land Rover Freelander van Poiré.



Hoewel hij op het moment van de feiten slechts 17 jaar was, besliste de jeugdrechter in december 2013 dat Vandamme als een volwassene moest berecht worden. De KI in Gent verwees hem uiteindelijk door naar de correctionele rechtbank. Daar kreeg hij vandaag 28 jaar cel en een terbeschikkingsstelling van 8 jaar. De ouders van Vandamme werden burgerlijk aansprakelijk gesteld, aangezien hij op het moment van de feiten nog minderjarig was.