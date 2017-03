Gesjoemel bij Volkswagen kost 1.200 Europeanen voortijdig het leven, ook in België

Door: redactie

3/03/17

De uitstoot van een wagen wordt gecheckt. © afp.

dieselschandaal Door de extra uitstoot van Volkswagen-sjoemeldiesels, zullen 1.200 Europeanen voortijdig overlijden. Dat stellen onderzoekers van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT). Volgens de wetenschappers is er vanuit Duitsland ook vervuilde lucht overgewaaid naar ons land en dus schat men dat ook in België 23 mensen vroegtijdig het slachtoffer zullen worden van de vervuilde dieselwagens. De uitstoot van Volkswagens in ons land is daar nog niet bij gerekend.

De onderzoekers richten zich op de uitstoot van auto's die verkocht zijn in Duitsland, het land waar volgens hen dan ook de meeste slachtoffers zullen vallen: ongeveer vijfhonderd. De extra uitstoot die tussen 2008 en 2015 in de lucht is terechtgekomen, kan deze mensen zo'n tien jaar van hun leven kosten, beweren ze.



Omdat luchtvervuiling eenvoudig de grens oversteekt, verwachten ze daarnaast ook slachtoffers in Polen (160), Frankrijk (84) en Tsjechië (72). Volgens de modellen van het MIT is er via oostenwind ook vervuilde lucht overgewaaid naar Nederland en ons land. Het aantal slachtoffers in deze twee landen ligt naar schatting lager dan 27 per land, voor België zou het gaan om een 23-tal voortijdige overlijdens.



Professor aan de UHasselt, Robert Malina, was een van de onderzoekers. "We hebben enkel de Duitse wagens onderzocht, omdat daar het meest vervuilde voertuigen rijden, zo'n 2,6 miljoen", legt hij uit aan VRT Nieuws. Maar de gevolgen voor het buitenland zijn niet min. De uitstoot zorgt er immers voor dat zo'n 13.000 levensjaren verloren zullen gaan en dat betekent: 1,9 miljard extra kosten die in de gezondheidszorg moeten worden gemaakt. Dat wil ook zeggen: 1.200 mensen die vroeger doodgaan, vooral door de uitstoot van stikstofoxiden, die longziekten en kanker veroorzaken.



