"Terreurdreiging? En dan? Daar kijken wij niet meer van op"

Sander Bral

3/03/17 - 10u11

© ANP.

Antwerpen Het was een opvallend gemoedelijke spits deze ochtend in het Centraal Station van Antwerpen. De video die gisteren opdook waarin het Centraal Station bedreigd wordt door leden van Islamitische Staat, laat blijkbaar weinig indruk achter.

De meeste reizigers hebben zelfs geen weet van een dreigvideo en reageren er ook vrij nuchter op: "Ja, dat soort filmpjes duikt op het internet wel vaker op. Daar maken wij ons niet druk om" en "Ik heb dat filmpje gezien. Vijf jaar geleden zou ik er misschien wel van geschrokken zijn, maar nu kijk ik er niet meer van op. Terreurdreiging, en dan? Het is een deel van ons leven geworden", klinkt het.



De autoriteiten nemen de video voor alle duidelijkheid wél serieus. Woordvoerder van de lokale politie Sven Lommaert liet eerder al weten dat de Antwerpse politie het filmpje zeer ernstig neemt. De politie heeft dan ook maatregelen genomen om het station onder extra toezicht te plaatsen in afwachting van het onderzoek en de dreigingsanalyse.



"Er zijn inderdaad meer agenten en militairen ter plaatse dan gewoonlijk", vertelt een medewerker van NMBS. "Maar het is hier zeker geen belegering. De reizigers ondervinden geen hinder, er zijn geen controles en het treinverkeer verloopt zeer vlot. Er zijn wel veel minder reizigers vandaag, maar dat heeft niks met schrik te maken, wel met de krokusvakantie."