Vrouw moet geen huwelijk, maar begrafenis regelen na plots overlijden 52-jarige man

Alexander Haezebrouck

3/03/17 - 09u56

Ex-renner Sven Vandevoorde met zijn verloofde Fanny Debeuf. © Hans Verbeke.

Wevelgem / Marke De 52-jarige Sven Vandevoorde uit Wevelgem is dinsdagavond aan een hartfalen gestorven in zijn auto op de E403 in Marke. De man, die al acht jaar samen was met zijn partner, zou in november dit jaar in het huwelijksbootje treden. Nu moet de vrouw een begrafenis in plaats van een huwelijk regelen.