Vijfde van werknemers fietst geregeld naar het werk

Door: redactie

3/03/17 - 08u42 Bron: Belga

© thinkstock.

Het aantal mensen dat geregeld met de fiets naar het werk gaat, is vorig jaar gestegen. Toch blijft ook de populariteit van de bedrijfswagen groeien. Dat blijkt uit de tweede mobiliteitsbarometer van hr-dienstenverlener Acerta, waarover De Standaard bericht.

Acerta bevroeg zijn klanten, 40.000 werkgevers in de privé, naar het woon-werkverkeer in 2016. Het aantal fietsende pendelaars is, vergeleken met 2015, toegenomen met iets meer dan 13 procent. Tegenwoordig kiest een op de vijf al geregeld - daarom niet iedere dag - voor de fiets. Vooral in de provincie Antwerpen wordt stevig gefietst, in Wallonië heel weinig.



Nogal wat werknemers wisselen de fiets af met de eigen wagen (7,8 procent), een kleine minderheid met bus of trein. Het weer 's ochtends bepaalt de keuze. Het succes van de fiets wordt toegeschreven aan de almaar aanzwellende files, maar ook aan de fiscale stimuli voor het gebruik van de fiets, zegt directeur bij Acerta Consult Dirk Wijns. Zo keren de meeste bedrijven een fietsvergoeding uit van 0,23 euro per kilometer. Daarnaast bieden ook steeds meer werkgevers een bedrijfsfiets aan.



Bedrijfswagen

Het toenemende succes van de fiets belet niet dat de auto het meest gebruikte vervoermiddel is en blijft voor de werkende mens. Die wordt gebruikt door iets meer dan 71 procent van het aantal pendelaars, een lichte stijging van 0,3 procent. Nog altijd rijdt ruim een op de tien werknemers met een bedrijfswagen naar het werk, of 3,6 pct meer dan het jaar voordien.