30 jaar Herald of Free Enterprise: de grootste Noordzeeramp

Door: redactie

3/03/17 - 08u43 Bron: Belga

© EPA.

Komende maandag 6 maart is het precies dertig jaar geleden dat de Britse ferry "Herald of Free Enterprise" kapseisde voor de kust van Zeebrugge. De ramp kostte aan 193 opvarenden het leven. Maandag wordt de scheepsramp op zee herdacht met een bloemenhulde, wij blikken nu al eens terug op een van de zwaarste rampen op de Noordzee.

De Herald voer op vrijdag 6 maart 1987 de haven van Zeebrugge uit. Op dat ogenblik waren 80 bemanningsleden, 459 passagiers, 81 auto's, 3 bussen en 47 vrachtwagens aan boord van de "carferry". Het moest een routinetrip worden naar de Britse havenstad Dover, en na een draaimanoeuvre van 180 graden stevende de Herald of Free Enterprise op open zee af. Dat manoeuvre gebeurde echter terwijl de boegdeuren nog openstonden, en tonnen water stroomden de garagedekken binnen. Amper een minuut later kapseisde het schip en ging op zijn linkerzij liggen op een zandbank, op amper anderhalve kilometer van de Belgische haven. 193 van de ongeveer 600 passagiers kwamen om het leven. Het duurde lang voordat iedereen kon geïdentificeerd worden door gebrekkige passagierslijsten. Heel wat reizigers op de ferry hadden namelijk deelgenomen aan een actie van de Britse krant The Sun die een overzet van Dover naar Oostende aanbood voor amper een pond. Het was de zwaarste Britse scheepsramp in vredestijd sinds de schipbreuk van de legendarische Titanic in 1912.

Ferry Aid

Enkele weken na de "Zeebrugge Disaster" bracht The Sun "Ferry Aid" in stelling, een gelegenheidsband onder aanvoering van Paul McCartney. Een eigen Band Aid, zo u wil. Het doel was om de opbrengsten van een single te schenken aan de slachtoffers van de ramp. Uiteindelijk werd van 14 tot 16 maart "Let it be" heropgenomen samen met tientallen artiesten zoals Boy George, Kim Wilde, Kate Bush en gitaarsolo's van Mark Knopfler en Gary Moore. In het achtergrondkoor zaten nog tal van bekende artiesten zoals Rick Astley, Frankie goes to Hollywood, Bonnie Tyler en Bananarama.



Uiteindelijk werden ongeveer 500.000 exemplaren verkocht. In Groot-Brittannië stond de single kort na de release op nummer één van 4 tot 18 april. In België geraakte "Let it be" tot op plaats twee.