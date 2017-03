Tot 13 graden, maar wel regenachtig

Door: redactie

De dag begint vandaag zwaarbewolkt met geleidelijk regen in het westen van het land en elders lichte regen of motregen. Na de middag wordt het droger, met vooral in het uiterste oosten kans op enkele opklaringen. Aan de kust kan het nog steeds motregenen. De matige wind uit het zuiden tot zuidoosten brengt erg zachte lucht naar ons land, waardoor de maxima kunnen oplopen tot 12 en lokaal 13 graden in Laag- en Midden-België en tot 8 à 9 graden in de Ardennen. Dat meldt het KMI.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er hoge wolkensluiers en in het oosten enkele voorzichtige opklaringen. De lage en middelhoge bewolking neemt al snel weer toe, met in het tweede deel van de nacht in het westen en langs de Franse grens wat lichte regen of motregen. De minima liggen tussen 9 graden in het westen van het land en tot 4 graden in de Hoge Venen.



Morgen zorgt een slepende regenzone voor een regenachtige en grijze dag. Het wordt wel zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 9 en 13 graden. Zondag is het 's ochtends droog met opklaringen. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door een vrij actieve regen- en buienzone. Het wordt een paar graden frisser, met nog maxima rond 9 graden in het centrum.



Maandag zorgt een koude luchtbel in de hoogte voor een onstabiele atmosfeer. We krijgen buien. Dinsdag kan er nog een bui vallen maar vaak is het droog met soms wat zon. Tijdens beide dagen stijgt het kwik tot 9 of 10 graden.