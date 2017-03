Zondag is het 20 jaar geleden dat de kleine Loubna Benaïssa dood werd teruggevonden

Door: redactie

3/03/17 - 04u46 Bron: Belga

© photo_news.

Zondag 5 maart is het twintig jaar geleden dat de kleine Loubna Benaïssa dood werd teruggevonden in de kelder van een garage/tankstation in Elsene. De dader, de 33-jarige Patrick Derochette, die in het tankstation werkte en in de buurt woonde, werd aangehouden. Derochette stierf enkele maanden geleden aan een natuurlijke dood.

Loubna Benaïssa verdween op 5 augustus 1992 op 9-jarige leeftijd. De doorbraak kwam er nadat het parket van Neufchâteau zich na de arrestatie van Marc Dutroux in de zomer van 1996 op de zaak ging toeleggen. De speurders spitsten zich daarbij toe op de weg die de kleine Loubna op die 5de augustus afgelegd zou hebben.



Het lichaam van het meisje werd uiteindelijk gevonden op 5 maart 1997 in een ijzeren koffer in de kelder van een garage/tankstation in de Kroonlaan in Elsene. De dader bleek Patrick Derochette. Hij werkte in het tankstation, dat eigendom was van zijn ouders, en woonde in de buurt.



Derochette was in juni 1984 al eens veroordeeld voor misbruik van minderjarigen, maar na een korte internering kwam hij weer vrij. Derochette werd kort na de verdwijning van Loubna al aan de tand gevoeld, maar dat leverde toen geen doorbraak op.



Na de vondst van het lichaam ontstonden in de buurt verschillende incidenten met migranten. De oudere zus van het slachtoffertje, Nabela Benaïssa, riep daarbij verscheidene keren op tot kalmte.



Op 8 maart 1997 volgden bijna 20.000 mensen via een reuzenbeeldscherm de uitvaartplechtigheid in de grote moskee in Brussel. Diezelfde dag werd het lichaam van het meisje overgebracht naar het Marokkaanse Tanger, waar ze op 9 maart werd begraven.



Derochette werd gearresteerd, maar omdat de rechter de toen 34-jarige man geestelijk ziek verklaarde, volgde er geen proces. In plaats daarvan werd hij geïnterneerd.



In december 2016 overleed de moordenaar van Loubna. Hij was 52 jaar oud en stierf op de spoeddienst van Doornik een natuurlijke dood.