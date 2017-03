Stewards van AA Gent moeten mobiliteitsplan uitleggen aan boze chauffeurs

Door: redactie

Wanneer op 3 april het veelbesproken Gentse mobiliteitsplan wordt ingevoerd, zullen naast politie en stadswachten ook 15 stewards van voetbalclub AA Gent op straat staan. Zij moeten helpen om het verkeer in goede banen te leiden. "Die stewards zijn het gewoon om met boze en gefrustreerde mensen in aanraking te komen, en zij blijven altijd rustig", verklaart mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "Daarom hebben we specifiek voor hen gekozen om ons bij te staan."



De stewards worden op cruciale punten geposteerd om vastgereden chauffeurs de weg te wijzen. "Maar auto's tegenhouden gaan we niét doen", verzekert hoofdsteward Rudy Van Heyste. "Dat is de taak van de politie."