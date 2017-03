Verdachte wagen met gasflessen tegengehouden in Brussel

Door: redactie

2/03/17 - 17u30

Important déploiement policier à la Porte de Hal à Bruxelles: trois bonbonnes de gaz découvertes dans une voiture https://t.co/rE31Ctg6qR pic.twitter.com/lpHDzB2EbE — RTL info (@rtlinfo) March 2, 2017

Een perimeter rond de Hallepoort is afgesloten omdat politieagenten een verdachte wagen vonden met minstens twee gasflessen. "De politie hield een wagen tegen die door het rood reed op de Waterloolaan", zegt Marie Verbeke, woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid. "Bij de inspectie merkten ze de gasflessen op in de koffer."



De agenten lichtten meteen de ontmijningsdienst in. Die raadde aan het gebied rond de Hallepoort te evacueren. De politie is momenteel ter plaatse om alle cafés en stations te ontruimen. Daarna zal Dovo de auto onderzoeken. De metro stopt voorlopig niet meer aan station Hallepoort.



De inzittende van de wagen is gearresteerd en meegenomen naar het commissariaat voor verhoor. Het is nog niet duidelijk of het incident iets met terrorisme te maken heeft.