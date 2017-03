Bestelbusje met gasflessen in Brussel: bestuurder is teruggekeerde Syriëstrijder

Stéphanie Romans

2/03/17 - 17u30 Bron: Eigen berichtgeving

"Man reed door het rood op Waterloolaan"

DOVO probeert met een robot de kofferdeur van het busje te openen. © Marc Baert.

De politie in Brussel heeft deze middag, in de buurt van de Hallepoort, een verdachte wagen onderschept met daarin minstens twee gasflessen. De hele buurt is afgesloten. Intussen zijn twee knallen gehoord en zou de lading gasflessen tot ontploffing zijn gebracht. Intussen blijkt ook dat de bestuurder van de bestelwagen al eerder werd veroordeeld in een terrorismedossier. Het zou gaan om Majid A., een teruggekeerde Syriëstrijder.

Rond de Hallepoort in Brussel is een perimeter ingesteld omdat politieagenten deze middag een verdachte wagen hebben gevonden met daarin minstens twee gasflessen. "De politie hield een bestelwagen tegen die door het rood reed op de Waterloolaan", zegt Marie Verbeke, woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid. "Toen ze het voertuig doorzochten, vonden ze de gasflessen in de koffer." © Marc Baert.

De agenten lichtten meteen de ontmijningsdienst in. Die raadde aan het gebied rond de Hallepoort te evacueren. De politie is momenteel ter plaatse, cafés, winkels en bus-en metrostations zijn ontruimd. De metro stopt voorlopig niet aan station Hallepoort. DOVO zou de lading gasflessen intussen tot ontploffing hebben gebracht. Onze journaliste ter plaatse hoorde alvast twee knallen. De lading gasflessen werd door DOVO tot ontploffing gebracht. Het bestelbusje, met open deur, wordt in de verte omgeven door rook. © Stéphanie Romans.

Vijf jaar cel met uitstel Important déploiement policier à la Porte de Hal à Bruxelles: trois bonbonnes de gaz découvertes dans une voiture https://t.co/rE31Ctg6qR pic.twitter.com/lpHDzB2EbE — RTL info (@rtlinfo) March 2, 2017 De inzittende van het busje is gearresteerd en meegenomen naar het commissariaat voor verhoor. Hij zat alleen in de wagen. Toen de agenten hem wilden controleren, stelden ze vast dat hij bekendstaat als geradicaliseerd. De man weigerde vervolgens zijn koffer te openen, waarna de agenten de deur van de bestelwagen forceerden.

De bestuurder, Majid A., is een teruggekeerde Syriëstrijder, die in 2016 veroordeeld werd tot vijf jaar cel met uitstel. De man wordt momenteel nog verhoord. Of hij met de gasflessen concrete plannen had voor een aanslag, is nog niet uitgesloten. © Marc Baert.