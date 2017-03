Tram ramt combi in Gent

Door: VDS / JEW

In het centrum van Gent heeft een tram zonet een politiecombi geramd. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar het ongeval naast de Sint Niklaaskerk heeft wel veel bekijks.

Wie voorrang had is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt er zeer sterk op dat de politiewagen in fout was, tenzij die natuurlijk met loeiende sirenes en zwaailichten op interventie was. Maar dan nog, de kans dat een tram even snel kan stoppen is klein.