Twintiger krijgt jaar cel voor verkrachting 13-jarig meisje

Door: redactie

2/03/17 - 16u21 Bron: Belga

© thinkstock.

Hamont-Achel Een 22-jarige man uit Hamont-Achel is door de Hasseltse correctionele rechtbank bij verstek tot 1 jaar effectieve celstraf veroordeeld voor de verkrachting van een dertienjarig meisje. Naast de celstraf is de man voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. De feiten speelden zich af in Hamont-Achel in de nacht van 2 op 3 juli 2015.