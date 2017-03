21 wagens gevandaliseerd op buurtparking in Hemiksem

Door: redactie

2/03/17 - 14u16 Bron: Belga

In Hemiksem, in de Antwerpse zuidrand, hebben onbekenden vannacht 21 wagens beschadigd op de buurtparking van een woonwijk. De lokale politie onderzoekt de zaak.

De beschadigingen werden door een patrouille van de lokale politiezone Rupel opgemerkt rond 6 uur vanochtend. "Het gaat om krassen en stukgegooide ruiten", zegt politiewoordvoerder Joris Van Camp. "We hebben voorlopig nog geen aangifte ontvangen waarin staat dat er ook iets gestolen is, dus momenteel gaat het enkel om vandalisme. We onderzoeken of er camerabeelden zijn of getuigen van wat er gebeurd is."