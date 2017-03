Door: Mathias Mariën

De politie roept strandwandelaars op om de omgeving tussen de surfclub van Zeebrugge tot Blankenberge te vermijden.

"Het zand is niet stabiel en het lijkt op drijfzand. Er zijn ook putten die gevaarlijk diep kunnen zijn" klinkt het bij de Brugse politie.



Er is ondertussen contact opgenomen met de verantwoordelijke van de werken om de gevaarlijke gebieden verder af te bakenen.



