Verdachte van dodelijk vluchtmisdrijf in Voeren was onder invloed

2/03/17 - 14u23

De 33-jarige F.S., die maandagavond betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval in Moelingen (Voeren) en vluchtmisdrijf pleegde, zat onder invloed van alcohol achter het stuur.

Rond 20.45 uur werd op de Voerenstraat de 50-jarige Xavier R. uit Warsage (Dalhem) aangereden. Hij was te voet op weg naar huis na het bijwonen van het carnavalsfeest in Moelingen. Een toevallige voorbijganger vond het slachtoffer langs de rijbaan en startte nog de reanimatie, maar die mocht niet meer baten.



Op de plek van het ongeval waren sporen terug te vinden van het aanrijdend voertuig. De politie wist dat men op zoek moest gaan naar een zwarte Volkswagen Tiguan. Rond middernacht werd dat voertuig aangetroffen aan het kerkplein in Moelingen. Een uurtje later werd de 33-jarige verdachte gearresteerd. Dinsdag werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer in Tongeren. De verdachte zelf was ook naar het carnaval in Moelingen geweest.



Het parket Limburg bevestigde vandaag dat de bestuurder van de Tiguan dronken achter het stuur had gezeten. De verdachte was na de aanrijding nog met een witte bestelwagen met rode belettering opnieuw naar de plek van het ongeval gereden.