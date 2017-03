Douane neemt 96 paletten bier in beslag op E40

Door: redactie

2/03/17

middelkerke Het douaneteam van Oostende heeft vorige week vrijdag in de buurt van Middelkerke maar liefst 96 paletten bier in beslag genomen. Dat meldt de FOD Financiën vandaag.

De douaniers merkten op de E40 ter hoogte van Middelkerke drie vrachtwagens zonder opschriften op. Ze reden alledrie kort bij elkaar in de richting van Frankrijk. Elke truck bleek een lading bij zich te hebben van 32 paletten met diverse merken bier, een totaal van 96 paletten bier dus.



Volgens de documenten waren de goederen afkomstig uit Bulgarije, maar de bestuurders verklaarden dat de paletten waren ingeladen in Duitsland. De Franse stad Le Havre was de eindbestemming van het transport.



Zowel de goederen als de vrachtwagens werden in beslag genomen. Er is in totaal 75.000 euro aan accijnzen, bijzondere accijnzen, verpakkingsheffing en boetes verschuldigd, zo meldt de FOD.