Europarlement stemt resolutie om medicijnen goedkoper te maken

Door: redactie

2/03/17 - 14u01 Bron: Belga

"Zonder koerswijziging zullen medicijnen onbetaalbaar worden", stelt Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella (PS/S&D). © PN.

Europese Unie Het Europees Parlement heeft met ruime meerderheid een resolutie aangenomen met voorstellen om nieuwe medicijnen beter betaalbaar te maken. De Europarlementsleden willen maatregelen om de onderzoeks-en ontwikkelingskosten, de publieke financiering en de vermarktingskosten transparanter te maken.

"Zonder koerswijziging zullen medicijnen onbetaalbaar worden, aangezien de prijzen maar blijven stijgen. Dat houdt ernstige gevaren in voor de gezondheid van Europeanen, maar ook voor de sociale zekerheid", stelt Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella (PS/S&D). "We lijsten dus een reeks eisen op om deze spiraal te stoppen."



Onderhandelingspositie

Volgens de Europarlementsleden worden de forse subsidies voor onderzoek en ontwikkeling niet weerspiegeld in de prijzen. Ze vragen de lidstaten en de Europese Commissie daarom de onderhandelingspositie van de overheden te versterken en zo de toegankelijkheid van medicijnen doorheen Europa te waarborgen.



Daarnaast pleiten de parlementsleden in de resolutie voor nieuwe wetgeving met het oog op totale transparantie en doeltreffende controles op de prijszetting en de terugbetalingen van medische producten in de lidstaten.



De tekst kon rekenen op 568 stemmen voor, 30 tegen en 52 onthoudingen.