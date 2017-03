Jongen wordt vernederd en overgoten met melk aan Brusselse bushalte. Intussen houdt verborgen camera omstanders in de gaten

Koen Van De Sype

2/03/17 - 14u14 Bron: Eigen berichtgeving

video Zou jij iets doen als je iemand gepest en vernederd zou zien worden in het openbaar? "Veel mensen zullen van achter hun computer antwoorden van wel, maar ik wilde weten of dat in realiteit ook zo zou zijn en daarom deed ik de test in Brussel", aldus Jonathan Lambinet van het YouTubekanaal 'Would You React'. Het resultaat was ontnuchterend.

Lambinet postte zijn filmpje een kleine twee weken geleden op YouTube en het is intussen goed op weg om de kaap van het half miljoen kijkers te ronden. Hierboven kan je een fragment bekijken.



Voor zijn test rustte Lambinet een bushalte aan het station van Etterbeek uit met verborgen camera's. Vervolgens liet hij een groepje jonge acteurs opdagen. Zij deden alsof ze een jongen belaagden, hun pesterijen filmden en op sociale media zetten. Ze pakten hem een zak chips af, overgoten hem met melk en jenden hem tot het huilen hem nader leek te staan dan het lachen.



Getuigen

Intussen filmden camera's de reacties van de omstanders. En het resultaat was choquerend. "We herhaalden het experiment vier keer", aldus Lambinet. "In twee van de vier gevallen stond er iemand op om de gepeste jongen te verdedigen en de pesters de les te lezen. In de twee andere gevallen, lieten de getuigen gewoon begaan. Maar in die laatste twee gevallen stonden wel veel meer mensen toe te kijken. Als we alle getuigen apart tellen, reageerden maar 2 mensen op de 10."