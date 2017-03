Politie waarschuwt voor valse mails incassobureau

Door: redactie

De lokale politie van de zone Westkust waarschuwt voor valse betalingsherinneringen die via mail verstuurd worden door zogenaamde incassobureaus. Slachtoffers krijgen de raad om zich te melden bij de politie en het fraudemeldpunt op de hoogte brengen.

Eind februari kreeg een man uit De Panne een dergelijke e-mail van een fictief Nederlands incassobureau. In zijn geval ging het zogezegd om een openstaande rekening van 45 euro voor voedingssupplementen. De oplichters proberen hun slachtoffers te misleiden door een valse betalingsherinnering te sturen voor goederen die ze een tijdje geleden effectief online aankochten.



Mensen die een dergelijke mail ontvangen, krijgen de raad om die rekening zeker niet te betalen. Wie toch al betaald zou hebben, doet hiervan het best aangifte bij de politie. De politie raadt ook aan om het fraudemeldpunt op de hoogte te brengen via https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/