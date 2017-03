Betrapt op rijden onder invloed? Dan is het 8 op 10 keer een man

Door: redactie

2/03/17

Een bestuurder die wordt betrapt op rijden onder invloed van alcohol of op een inbreuk met het rijbewijs, is in ruim acht op de tien gevallen een man. Dat blijkt uit cijfers van ­minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA), waarover de kranten van Mediahuis berichten.