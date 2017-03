Politie zet spotters in voor veiligheid luchthaven

Door: redactie

2/03/17 - 06u19 Bron: Belga

© epa.

De federale politie roept de hulp in van vliegtuigspotters om de luchthaven van Zaventem mee te bewaken. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg.

Leden van de Luchtvaartpolitie hebben de voorbije weken spotters die zich dagelijks verzamelen rond de terreinen van de luchthaven, goed voor zo'n 1.245 hectare, actief aangesproken. "We zijn gestart met contacten te leggen en ons ­project Information Network Airport (INA) voor te stellen", bevestigt de Luchtvaartpolitie. "Het idee achter INA luidt: 'if you see something, say something'. Als je verdachte zaken, personen of voertuigen ziet, meld het ons. Het is een oproep tot waakzaamheid. Veiligheid is een zaak van iedereen."



Sinds de aanslag op Zaventem van 22 maart vorig jaar is de waakzaamheid verhoogd, maar het idee achter INA bestaat al langer. In 2014 werd er een eerste keer over gesproken. De bedoeling is dat op termijn de volledige luchthavengemeenschap bij het project wordt betrokken.