Steeds meer fraude met kredietkaarten

redactie

1/03/17

© anp.

video Vorig jaar zijn er in ons land meer dan 51.000 gevallen geweest van fraude met kredietkaarten, een stijging met 11 procent. Dat komt vooral omdat we méér met kredietkaarten betalen, vooral online. Worldline, het bedrijf achter VISA en Mastercard, slaagt er wel in om de mééste van die fraudegevallen op te sporen nog voor de klant er iets van merkt.