28-jarige man al ruim een maand vermist

Door: redactie

1/03/17 - 17u34

© Federale politie.

Mohamed Ashui is al ruim een maand vermist. De 28-jarige man werd voor het laatst gezien op donderdag 26 januari om 9.47 uur aan het automuseum in het Jubelpark te Brussel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.



Ashui is 1m85 lang en mager gebouwd. Hij heeft korte, zwarte haren en draagt mogelijk een baard. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een blauwe T-shirt, een lichtblauwe trainingsvest, een zwarte mantel, een grijze broek en zwarte baskets.



Als u meer informatie hierover heeft, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu