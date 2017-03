Infrabel stuurt trein richting Doornik verkeerde kant op

Door: redactie

1/03/17 Bron: Belga

Honderdvijftig à tweehonderd treinreizigers hebben deze namiddag een uurtje stilgestaan in de buurt van Brussel Zuid. Hun trein op weg naar Doornik was door Infrabel per ongeluk op de sporen richting Gent gestuurd. "Een menselijke fout", bevestigt woordvoerder Frederic Petit, die beklemtoont dat de veiligheid nooit in het gedrang kwam.