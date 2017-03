Kortrijk krijgt stationsbuurt van 135 miljoen euro

Peter Lanssens

video Kortrijk krijgt een nieuwe stationsbuurt van 135 miljoen euro. Het project kent tal van blikvangers. De voorbereidende werken starten op maandag 20 maart.

Uiterlijk in september start het uitgraven van een fiets- en bustunnel aan de rotonde Panorama. Het uitgraven van een parkeergarage met 1.200 plaatsen aan het Conservatoriumplein vat uiterlijk eind dit jaar aan. In 2019 volgt de aanleg van een tunnel voor gewoon verkeer vanaf Panorama, tot de Nolfstraat. De huidige kluifrotonde Appel, gehaat wegens de vele files, wijkt hierbij voor een groene boulevard voor fietsers en voetgangers tussen het station en het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide.



De werken voor een nieuw station zelf en dichte omgeving, dat ontwerp is nog in opmaak, starten ten vroegste in 2021. Het Conservatorium-, Stations- en Casinoplein worden autovrij heringericht met aandacht voor groen. Alles is af tegen 2028.