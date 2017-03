Weyts na kritiek op N-VA in Eurostadiondossier: "Ik ben niet te koop"

Door: redactie

Eurostadion "De N-VA is steeds zeer negatief over het Eurostadion-project, maar de partij neemt haar verantwoordelijkheid niet op als ze dat kan." Dat besluit Brussels Groen-parlementslid Arnaud Verstraete nu blijkt dat het Agentschap Wegen en Verkeer, dat onder de bevoegdheid van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) valt, een principeakkoord heeft met Ghelamco over de verkoop van twee stukken grond die nodig zijn voor het project. De geloofwaardigheid van N-VA is zeer diep gezakt, vindt Vlaams Belang dan weer.

Voor Verstraete past de informatie perfect in het brokkenparcours dat tot nu toe is afgelegd in het Eurostadiondossier. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de Brusselse politici, die dergelijk groot project willen opzetten, niet alles gedaan hebben om alles te regelen. "Het dossier is onder vrienden in de achterkamertjes geregeld. Daarbij hebben ze weinig inspanningen geleverd om zich in de regels in te schrijven. Hoe is het mogelijk dat dit niet geregeld werd en dat alles aan het toeval overgelaten werd?", vraagt hij zich af.



Het Groen-parlementslid is ook scherp voor Ben Weyts: "Hoe is het mogelijk dat de bevoegde Vlaams minister het dossier niet naar zich toe heeft getrokken, maar overlaat aan de gemeente Grimbergen?" Uit het MER blijkt immers duidelijk dat het Eurostadionproject een grote impact heeft op de mobiliteit op de Ring, zelfs na de verbreding. Dat heeft alles te maken met de nevenactiviteiten rond het stadion zoals kantoren, appartementen en een hotel. "Ik snap die houding niet", besluit hij. Lees ook Vlaanderen moet grond afstaan voor Eurostadion

Leugens De geloofwaardigheid van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) en Brussels N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche is zeer diep gezakt. Dat vinden Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens en Brussels parlementslid Dominiek Lootens.



In maart betoogde een N-VA-delegatie met twee Vlaams parlementsleden op Parking C tegen de komst van het Eurostadion en in het Brussels Parlement haalt Van den Driessche regelmatig uit naar minister Guy Vanhengel omdat die afspraken zou hebben met bouwheer Ghelamco, brengt Vlaams Belang in herinnering. Lootens en Janssens wijzen er ook op dat het Eurostadion er niet komt als Vlaanderen geen afstand doet van twee stukken grond die aan Parking C grenzen. Het gaat om grond die grenst aan de Ring en die cruciaal is voor het project omdat de in- en uitritten van de parking er elkaar kruisen. De gronden zijn eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer en vallen dus onder de bevoegdheid van minister Weyts.



"Het is toch wel bijzonder dat het net Weyts is die in het Vlaams Parlement al jaar en dag beweert dat hij in het hele dossier niets in de pap te brokken heeft. Men kan zich alvast de vraag stellen in welke andere dossiers minister Weyts de waarheid nog meer geweld aan doet", stelt Vlaams Belang, dat niet te spreken is over "zowel de leugens van Weyts als over de wel bijzonder hypocriete houding van de N-VA in dit dossier. In het Brussels Parlement zowel als op lokaal vlak in Grimbergen fulmineert de N-VA met de regelmaat van een klok tegen het Eurostadion, maar op Vlaams niveau heeft de N-VA alle sleutels in handen om dit dossier voor eens en voor altijd te begraven", luidt het.