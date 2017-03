Jolien Boeckx

1/03/17 - 10u07

Laakdal

Op de E313 in Laakdal is een vrachtwagen die splinternieuwe Volvo's vervoerde vannacht uitgebrand. Niemand raakte gewond bij de brand, maar de schade is wel aanzienlijk. De vrachtwagen vervoerde zeven nieuwe wagens, waarvan er vijf volledig vernield raakten door de brand. De juiste omstandigheden zijn voorlopig nog onduidelijk, al zou een overhit rollement mogelijk de brand hebben veroorzaakt.