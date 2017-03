Lokale geluidsberm langs Antwerpse ring kan aanzet vormen voor overkapping

Door: redactie

Tussen de Antwerpse ring en het Ringfietspad komt er ter hoogte van de Stenenbrug in Borgerhout een groene geluidsberm met aangepaste beplanting, die niet alleen een onmiddellijke meerwaarde kan vormen voor de leefbaarheid van de omgeving, maar ook een aanzet voor een eventuele overkapping van de snelweg door het hoogteverschil al deels op te vangen. Dat hebben het Antwerpse stadsbestuur en overkappingsintendant Alexander D'Hooghe bekendgemaakt. Het project wordt een test voor leefbaarheidsmaatregelen voor de Ringzone.

Volgens D'Hooghe moet er in het kader van de door velen gewenste overkapping niet alleen ver vooruit gekeken worden, maar kunnen er ook al op korte termijn maatregelen worden genomen om de leefbaarheid lokaal te verbeteren. "Vaak is er een slimme combinatie van maatregelen nodig", zegt hij. "Deze ingreep geeft ons de kans om het effect van een natuurlijke geluidsberm te meten."



De stad Antwerpen stelde gisteren ook nog een aantal maatregelen voor om het fietsers makkelijker te maken tijdens de grote werkzaamheden die in en rond de stad gepland staan de komende jaren. Zo zal het Ringfietspad comfortabeler en veiliger gemaakt worden door het onder meer door te trekken onder de Stenenbrug, Grote Steenweg en Gerard Le Grellelaan. "Fietsers die een langere afstand afleggen, krijgen veiligere verbindingen met het Singelfietspad en de stad, én geraken sneller op hun bestemming, omdat ze de huidige omwegen langs de verkeersknopen van de E34 en E19 niet meer moeten maken", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).