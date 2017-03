België pleit voor inclusieve vrije handel in Genève

Door: redactie

Handel Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft gisteren in het Zwitserse Genève gepleit voor het oprichten van een inclusief commercieel systeem dat een oplossing kan bieden voor de bezorgdheden van de bevolkingen die gedreven worden door de globalisering. Hij verdedigde zijn standpunt tijdens een evenement op het Graduate Institute Geneva, in het bijzijn van de directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) Roberto Azevedo en zijn homoloog van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), Guy Ryder.

Reynders, Azevedo en Ryder wezen alle drie op de negatieve gevoelens die de vrijhandel vandaag oproepen, en op het feit dat die sfeer wordt gebruikt door populisten om protectionistische tendensen te promoten. De internationale handel kan, met name in België, "leiden tot legitieme bezorgdheden", aldus Reynders, die toevoegt dat de vrije handel "negatieve effecten kan hebben". "Sommige gemeenschappen en sectoren verliezen door de internationale concurrentie en de open markten", aldus de minister.



Azevedo, die gisteren nog werd herverkozen tot WTO-directeur-generaal, pleit voor een deugdzame internationale handel. "De wereld is veiliger wanneer landen handel drijven met elkaar", stelde hij. Ryder meent dan weer dat de vrije handel ertoe geleid heeft dat de economische en sociale uitsluiting vermindert op bepaalde plaatsen, maar op andere plaatsen juist groeit.



Vier niveaus

Didier Reynders gaf aan dat ons land op vier niveaus wil werken om de vrije handel inclusiever te maken: transparantie tijdens onderhandelingen en bij akkoorden, een meer evenwichtig systeem, het opnemen van clausules met betrekking tot duurzame ontwikkeling in de akkoorden en het in het leven roepen van voordelen die in eerste instantie gelden voor burgers en kmo's.



Reynders benadrukte dat vier op de vijf banen in België rechtstreeks of onrechtstreeks afhangen van de buitenlandse handel. Volgens de minister is het handelsbeleid bovendien een belangrijk instrument voor de promotie van gemeenschappelijke waarden en een evenwichtige groei.



"Ik ben ervan overtuigd dat een efficiënt, multilateraal en goed geregeld commercieel systeem dat een evenwichtige concurrentie voorziet, helpt om de economische onzekerheid te verminderen", besloot de buitenlandminister.