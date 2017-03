Met bloemetje naar oma: drievoudig moordenaar Léopold Storme vrij na 9,5 jaar cel

BJORN MAECKELBERGH

1/03/17 - 05u00

Met een orchidee in de hand komt Léopold Storme (29) aan bij het huis van zijn oma. Hij zat 9,5 jaar in de cel nadat hij in 2007 zijn ouders en zus doodstak. Gisternamiddag verliet hij de gevangenis van Nijvel. Met een taxi vertrok hij naar zijn grootmoeder Jacqueline (83) in Elsene, bij wie hij gaat inwonen - dat is één van de voorwaarden die Storme moet naleven. Zijn oma keek verschillende keren van achter het gordijn waar haar kleinzoon bleef. Pas na drie uur belde hij aan - hoewel de rit vanuit de gevangenis normaal maar drie kwartier duurt.