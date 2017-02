Achttienduizend toeschouwers voor popverbranding in Aalst

Door: redactie

28/02/17 - 23u59 Bron: Belga

© photo news.

In Aalst heeft de afsluitende popverbranding van het carnaval gisterenavond naar schatting 18.000 toeschouwers gelokt. Dat melden het Aalsterse stadsbestuur en de lokale politie.

De laatste dag van Aalst Carnaval stond in het teken van de "Voil Jeanettenstoet", waarbij mannen zich als vrouwen verkleden, en de popverbranding. "Om 21 uur zette Prins Raf de carnavalspop in lichterlaaie, het symbolische afscheid van Carnaval 2017. Voor de meeste carnavalisten het sein om er nog een laatste nachtje tegenaan te gaan", zegt het stadsbestuur. De popverbranding zorgt traditioneel voor emotionele taferelen bij de Aalsterse carnavalisten.



Verzorgingen

De hulpposten van het Rode Kruis Vlaanderen voerden dinsdag 21 verzorgingen uit, waarvan één bij een minderjarige die alcohol had gebruikt. De spoeddiensten van de Aalsterse ziekenhuizen hebben acht personen verzorgd en de dienst 100 van de brandweer heeft negen transporten uitgevoerd. De politie heeft vier bestuurlijke aanhoudingen verricht, twee voor het verstoren van de openbare orde en twee voor vandalisme.