Verkeerde 'man met hoedje' dient een klacht in tegen politie na reeks onterechte arrestaties

28/02/17

De zelfverklaarde journalist Fayçal Cheffou heeft een klacht ingediend tegen de politie omdat hij het afgelopen jaar al minstens drie keer onterecht is gearresteerd. Dat meldt VRT Nieuws. Kort na de aanslagen in Brussel werd hij verkeerdelijk opgepakt als 'de man met het hoedje'. Afgelopen weekend werd hij opnieuw gearresteerd voor de valse bommelding in de AB.

Cheffou werd in maart vorig jaar gearresteerd als 'de man met het hoedje' die betrokken was bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem. Enkele dagen later werd hij vrijgelaten, toen bleek dat hij toch niet de gezochte persoon was. Dat bleek uiteindelijk Mohamed Abrini te zijn.



Sindsdien werd de man nog enkele keren onterecht aangehouden. In februari werd Cheffou meegenomen tijdens een reeks huiszoekingen waarbij de politie op zoek was naar een teruggekeerde Syriëstrijder. Ook toen werd hij vrij snel weer vrijgelaten.



In de nacht van zaterdag op zondag werd hij opnieuw gearresteerd als verdachte van de valse bommelding in concertzaal AB. Zonder een woord van uitleg over de reden van zijn arrestatie werd hij gedwongen om mee te gaan naar het politiekantoor, zo vertelt hij op Facebook. Op het politiekantoor bleek dat Cheffou niet betrokken was bij de zaak en werd hij opnieuw naar huis gebracht. "Hij werd verkeerdelijk herkend", deelt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket mee.



Voor Cheffou is de maat vol: hij diende een klacht in bij de politie.