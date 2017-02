"Binnen de 48 uur was ik volledig verlamd": Rita werd getroffen door zeldzame ziekte

Door: redactie

28/02/17 - 21u29 Bron: vtmnieuws.be

video Dertig miljoen mensen lijden binnen de EU aan een zeldzame ziekte. Ook de Vlaamse Rita Vrancken kreeg met een zeldzame ziekte te maken en merkte meteen dat ze maar weinig begrip kreeg voor haar lijden, aangezien de meeste mensen geen idee hebben van wat zo'n ziekte inhoudt.

Het ene moment had ze een beetje last van haar schouders, 48 uur later was Rita helemaal verlamd. Drie maanden lang zat de vrouw opgesloten in haar eigen lichaam en kon ze niets meer behalve denken. "De dokters wilden me in een kunstmatige coma leggen, maar dat wilde ik niet: denken was het enige dat ik nog kon", vertelt Rita.



Zeldzame auto-immuunziekte

Al gauw werd duidelijk dat Rita leed aan het syndroom van Guillain-Barré, een zeldzame auto-immuunziekte waarbij het lichaam het eigen zenuwstelsel aanvalt, met als gevolg een verlamming. Intussen kan Rita weer bewegen, praten en stappen.



Begrip

Om zich sterk te houden en om meer begrip te kweken voor zeldzame ziekten, schreef ze een boek over haar eigen ervaring 'Buiten blijft het zondag'. "Ik heb zelf ook kanker gehad en helaas is dat geen zeldzame ziekte, maar ik merkte meteen het verschil: mensen weten wat kanker is en door het feit dat ze het kennen, is er meer begrip voor", vertelt ze.